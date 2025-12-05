Tres directores de Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de la región La Libertad han sido denunciados por presunto aprovechamiento indebido del cargo y vulneración de la neutralidad electoral. Ellos participaron activamente en un evento en el que se presentó la candidatura a diputado del extitular de la Gerencia Regional de Educación La Libertad (Grell) Martín Camacho Paz, por Alianza para el Progreso (APP).

Fue el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, Manuel Ruiz Briones, el que interpuso la denuncia ante la Dirección Técnica Normativa Docente del Ministerio de Educación y ante el Consejo Regional de La Libertad.

La denuncia está dirigida contra los directores Carlos López Pérez (Ugel Chepén), Francisco Castillo Cedrón (Ugel N°1 El Porvenir) y Jorge Asmat Castro (Ugel N°4 Trujillo Sur Este). Los tres aparecieron junto a Martín Camacho enarbolando una bandera con contenido proselitista en favor de APP.

De acuerdo con lo sustentado por el denunciante, los funcionarios públicos no pueden expresar sus preferencias políticas ni su respaldo a una agrupación o candidato a las próximas Elecciones Presidenciales y Congresales 2026, pues así lo dispone el Decreto Supremo N° 054-2025-PCM, que establece parámetros sobre neutralidad de funcionarios, directivos y servidores públicos en esta etapa electoral.

NADA MALO

Correo se contactó con el gerente de la Grell, Rufino Rodríguez Román, y en relación a la denuncia contra los directores dijo que la instancia que determinará si vulneraron o no la neutralidad electoral es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). No obstante, manifestó que en su apreciación personal no hay nada irregular, pues la actividad fue un día sábado, fuera del horario de trabajo. “Además, no son funcionarios de confianza, sino que accedieron al puesto vía concurso público. Es más que seguro que el JNE lo calificará de esa manera”, agregó.

Finalmente, comentó que no se ha usado recursos del Estado ni estudiantes en el evento. “Ellos (directores) son ciudadanos y deben tener derecho a hacer una vida política”, acotó.