El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, justificó ayer el gasto de S/ 250 mil que hizo para financiar un concierto de cumbia en el estadio Mansiche por el 205 aniversario de Independencia de Trujillo. Es más, anunció que se está organizando un nuevo evento con motivo de celebrarse el Festival de la Marinera, lo que también generaría gastos a la entidad edil.

SUS RAZONES

El burgomaestre dijo que debido a la falta de autorizaciones y garantías al evento no pudo realizarse en la Plaza de Armas de Trujillo, donde estaba previsto celebrarlo inicialmente y se tuvo que optar por trasladarlo a un espacio cerrado, lo que generó una mayor inversión.

“Se trató del aniversario de Trujillo, son 205 años que hemos celebrado. Inicialmente los costos iban a ser mucho menores, porque iba a ser en la plaza de armas, pero había que alquilar una y otra cosa, porque no nos dieron autorización. Pero yo no he traído a Corazón Serrano, hemos traído una cartelera de artistas de renombre, pero que cobran mucho menos”, mencionó

NADA MALO

No obstante, insistió en afirmar que no hubo “ningún daño” y valió la pena “porque fue un tremendo espectáculo”.

“Al menos 20 mil trujillanos han estado en el estadio Mansiche con seguridad, fuegos artificiales, todo”, agregó.

Mario Reyna indicó que todas las municipalidades hacen este tipo de gastos, pero por “temas políticos” siempre cuestionan a la MPT.

Para obtener los S/ 250 mil que permitió financiar el contrato de las orquestas musicales, se tuvo que solicitar recursos a áreas como Participación Vecinal, Gerencia de Desarrollo Económico Local, Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo, Gerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deportes.

Finalmente, Mario Reyna manifestó que la MPT realizará un nuevo concierto por el festival de la Marinera, el cual también implicará un gasto.