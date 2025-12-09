El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, dijo que dio directivas al Servicio de Administración de Inmuebles Municipales (Saimt) para que retire a los ciudadanos que alquilan propiedades ediles y no pagan. La autoridad indicó que se han detectado deudas, incluso, que datan del 2017.

“Hay deudas de entre 70 a 80 mil soles por inmuebles que hay en el pasaje San Agustín, frente al mercado Central, zona eminentemente comercial, por lo que no nos explicamos por qué no cumplen con pagar sus alquileres”, indicó.

Agregó que estos bienes “son ejidos que pertenecen a la ciudad”. “Con el pago de los alquileres se sigue atendiendo los servicios que brinda a diario la municipalidad”, agregó.

Ultimátum

El burgomaestre dispuso que la gerente del Saimt, Margarita Maquina, se reúna con los deudores para que, si en un plazo de 48 horas no dan muestras de querer pagar, se adopten las acciones que conduzcan a la pérdida del alquiler.

“Están en pleno centro histórico, en zona privilegiada, y no pueden decir que les va mal. Tendrán que pagar sus deudas, caso contrario, si se mantienen renuentes a cancelar, van a ser desalojados. Tienen 48 horas para acercarse a regularizar. Podrán pagar fraccionando su deuda o al contado, si lo prefieren, pero deben dar muestras de voluntad de pagar”, remarcó.

Recaudación

De otro lado, Mario Reyna también dio a conocer que, durante el mes de noviembre de este año, el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT) logró recaudar la cifra histórica de S/ 18,477,560 por concepto de tributos en impuestos municipales.

El 2023 se captó S/ 10,873,597 y el 2024 S/ 12,860,435. Es decir, entre el 2023 y 2025, en el mes de noviembre, hay un crecimiento de más de S/ 8 millones.