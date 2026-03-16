Momentos de terror vivieron los pasajeros que se trasladaban a bordo de una miniván de la empresa de transportes Diez Ases, que se dirigía desde la provincia de Virú con destino a la ciudad de Trujillo, cuando a la altura de Puente Virú, aparecieron facinerosos que dispararon contra la unidad vehicular en más de siete oportunidades. Producto del atentado, una profesora resultó herida.

DE TERROR

El ataque ocurrió la madrugada de este lunes, cuando las personas abordaron el vehículo para dirigirse a sus centros labores al distrito de Trujillo. De pronto, sospechosos interceptaron el vehículo y sacaron sus armas para abrir fuego contra la parte lateral derecha de la unidad pública de transporte, en plena carretera Panamericana Norte. Producto del incidente, a la altura de la llanta posterior, se aprecia seis orificios de bala.

Según información preliminar, una docente terminó con una herida de bala en el pie. A la lesionada se le trasladó de emergencia hasta el centro de salud de Virú para que reciba la atención médica correspondiente.

Asimismo, el miniván fue trasladada hasta la comisaría Virú para las diligencias correspondientes. Los detectives recabaron información que les permita identificar y capturar a los responsables de este hecho. Por la modalidad del atentado, las primeras investigaciones apuntarían que la causa de este atentado se trataría de un caso de extorsión.