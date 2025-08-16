La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad desplegó un plan de intervención integral en respuesta al atentado ocurrido en la avenida Perú. Así lo informó el gerente regional de salud, Aníbal Morillo Arqueros, durante su participación en el Consejo de Estado regional.

​Según Morillo, el incidente dejó un total de siete heridos leves. De estos, cuatro fueron atendidos por ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). La lista de heridos incluye a Rufina del Rocío Gutiérrez Quiroz (47), con herida superficial en el rostro; Irving Maycol Villanueva Colina (15), con herida en el pie; ​Susy Escobedo Rivera (36), con tinnitus bilateral; Fiorella Rosalia Carruitero Llano (25), con herida superficial en la cabeza; y ​Ruth Veronika Betancourt Montalván (43), con herida en rodillas.

Además, de Miguel Ángel Gonzales Armas Miguel (37), con tinnitus bilateral, quien acudió a un establecimiento de salud por sus propios medios. ​Asimismo, Gonzales Haro Víctor Ricardo (61), con herida en el cuero cabelludo, quien también acudió por sus propios medios al hospital. Ambos fueron dados de alta.

Morillo Arqueros destacó que, según el compromiso dado en la Mesa de Trabajo, se ha dispuesto el despliegue de más de 20 brigadas de psicólogos en la zona afectada. Estas brigadas se encargarán de la intervención en salud mental, con el objetivo de mitigar las secuelas emocionales que el atentado pueda generar en las familias y vecinos de la zona.

“Ya se ha iniciado un plan de intervención de salud mental para las secuelas que pueda generar en las familias, más que monitorear las heridas en el cuerpo de los afectados, nos preocupa la salud mental de las personas de la zona tras este atentado, por ello vamos a mapear para que reciban las atenciones respectivas con nuestros especialistas”, precisó el gerente.