El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo aprobó la Ordenanza Municipal (O.M.) que crea la Instancia Provincial de Concentración para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Provincia de Trujillo y deroga la O.M. 038-2018-MPT y la O.M. 040-2020-MPT.

Esto fue aprobado por unanimidad, en sesión ordinaria, después que el gerente de Desarrollo Social, Carlos Sánchez Caipo, expusiera los lineamientos de la instancia a crear.

Según explicó, la propuesta de modificación para una nueva ordenanza municipal nace porque existen en la actualidad dos ordenanzas que regulan un mismo caso: la O.M 038 del año 2018, que establece una instancia para la lucha contra la violencia a la mujer y grupos vulnerables, lo que incluye grupos de trabajo que lo integran la alcaldía, gerencias municipales subprefectura, la PNP, Ugeles, municipalidades distritales, la red de Salud, entre otros.

Además, existe la O.M. 040-2020, que vuelve a crear la misma instancia provincial y que la integran, además de las antes citadas, las juntas vecinales, rondas campesinas urbanas representativas.

En esta segunda O.M. la secretaría técnica depende de la Sugerencia de Derechos Humanos y en la primera, del año 2018, se dispone que la secretaría técnica sea la Gerencia de Desarrollo Social.

Al existir dos ordenanzas regulando la misma instancia se necesitaba ordenar, regular e integrar el funcionamiento de la citada instancia, precisando que el órgano competente para asumir la secretaría técnica es la Gerencia de Desarrollo Social, señaló el funcionario.

Esta instancia de coordinación permitirá la articulación de esfuerzos del Estado y la sociedad civil para elaborar y ejecutar políticas públicas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.