La Gerencia Regional del Ambiente de La Libertad fue reelegida por unanimidad para asumir la presidencia de la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión Unificado del Santuario y Reserva Nacional de Calipuy.
“Asumir nuevamente la presidencia nos permitirá seguir promoviendo la gestión integrada y sostenible de estas importantes áreas protegidas, con el objetivo de conservar la diversidad biológica y los recursos naturales”, subrayó el gerente regional de ese sector, Frank Sánchez Romero.
Entre las principales funciones de este comité se encuentran el fomento del ecoturismo, la promoción de la investigación científica y el desarrollo de actividades recreativas, además de fortalecer la coordinación entre las instituciones correspondientes.
