El candidato a la Cámara de Diputados con el número 3 por La Libertad por Renovación Popular, Alan Pino Delgado, difundió un video en el que se le ve pidiendo su voto a una persona difunta en un cementerio, al parecer, de Trujillo.

“Señora María, buenas tardes. Le habla Alan Pino. Acá estoy viniendo a hacer mi campaña; pues, como usted sabe, estoy postulando como diputado con el número tres por Renovación Popular por La Libertad. Y, como bueno, como sabemos que ustedes también votan, pues el 12 de abril hay que acordarnos de nosotros, ¿no? Voy con el número tres, señora María. No se olvide de nosotros, gracias”, se le escucha decir frente a la tumba de la mujer.

Luego, el aspirante al Parlamento hace el ademán de dejar un volante de su postulación sobre la sepultura.

El video fue difundido a través de la redes sociales del aspirante al Congreso. “Un poco de humor para romper el hielo”, escribió Pino.

La publicación ha generado distintos comentarios. “Jajaja. ¡Qué buen humor!”, comentó Consuelo Olórtegui Lecca, mientras que Alan Jara dijo: “Está chiflado, igual que Porky”.