El candidato al Congreso por Fuerza Popular, Geanmarco Quezada, lanzó duras críticas contra las actuales autoridades de la región La Libertad, a las que responsabilizó por la falta de avances en sectores clave como educación, salud e infraestructura.

Las declaraciones se dieron tras una serie de reuniones con dirigentes vecinales, representantes de la sociedad civil y vecinos de distintos puntos de la región, encuentros en los que —según señaló— se repitieron las quejas por la ineficiencia de la gestión pública.

Educación, salud y carreteras en crisis

Quezada afirmó que La Libertad atraviesa serias deficiencias en el sistema educativo, un retraso sostenido en el sector salud y un grave deterioro de la red vial, problemas que, a su juicio, afectan directamente la calidad de vida de la población.

En ese contexto, cuestionó que varias autoridades que no cumplieron sus promesas de campaña hoy busquen mantenerse en el poder mediante la reelección. “La región no puede seguir en manos de quienes ya demostraron incapacidad para resolver los problemas urgentes”, sostuvo.

Chavimochic y obras paralizadas

Uno de los puntos centrales de su pronunciamiento fue la paralización de la III Etapa del proyecto Chavimochic, considerada una obra estratégica para el desarrollo agrícola y económico del norte del país. El candidato señaló que la falta de avances en este proyecto refleja la desorganización y la falta de liderazgo de las autoridades actuales.

Reclamo por el borde costero

Asimismo, Quezada cuestionó el retraso en la recuperación del borde costero de los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, obras largamente esperadas por la población local y vinculadas tanto al turismo como a la protección frente a la erosión.

Según indicó, estos proyectos permanecen estancados pese a los anuncios reiterados realizados en años anteriores.

Llamado a un cambio de rumbo

El candidato de Fuerza Popular sostuvo que su eventual llegada al Congreso buscará impulsar un cambio de rumbo para la región, con énfasis en la fiscalización y en la gestión efectiva de proyectos prioritarios.

Sus declaraciones se suman al debate político regional de cara al próximo proceso electoral, marcado por cuestionamientos al desempeño de las autoridades y demandas ciudadanas por soluciones concretas.