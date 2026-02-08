El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, recorrió la provincia de Julcán, en la región La Libertad, donde presentó sus propuestas de gobierno y poniendo énfasis que el país crecerá al 7%.

“En el gobierno de Podemos Perú retomaremos la senda del crecimiento y lograremos que el Perú crezca en un 7% y así podremos sacar de la pobreza a más de 10 de millones de peruanos”, señaló Luna Gálvez.

Asimismo, dijo que “Vamos a crecer al 7%. Así pagaremos la deuda social que tiene el Estado con los peruanos, sobre todo los más pobres”.

Además, ratificó que en un eventual gobierno implementará un plan para entregar títulos de propiedad a más de 2 millones y medios de familia que hoy viven en la pobreza, así como la instalación de agua y desagüe.

En su presentación en la Plaza de Armas de Julcán, el líder de Podemos Perú también subrayó que una de las prioridades de su gobierno será la educación. Explicó que la educación será él motor del desarrollo y la industrialización del país. En ese sentido, dijo, desde la educación secundaria se formará en especialidades técnicas que el mundo necesita.

“Vamos a industrializar nuestra patria. Tenemos que apostar por la educación”, manifestó.