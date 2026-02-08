El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, recorrió la provincia de Julcán, en la región La Libertad, donde presentó sus propuestas de gobierno y poniendo énfasis que el país crecerá al 7%.
“En el gobierno de Podemos Perú retomaremos la senda del crecimiento y lograremos que el Perú crezca en un 7% y así podremos sacar de la pobreza a más de 10 de millones de peruanos”, señaló Luna Gálvez.
Asimismo, dijo que “Vamos a crecer al 7%. Así pagaremos la deuda social que tiene el Estado con los peruanos, sobre todo los más pobres”.
Además, ratificó que en un eventual gobierno implementará un plan para entregar títulos de propiedad a más de 2 millones y medios de familia que hoy viven en la pobreza, así como la instalación de agua y desagüe.
En su presentación en la Plaza de Armas de Julcán, el líder de Podemos Perú también subrayó que una de las prioridades de su gobierno será la educación. Explicó que la educación será él motor del desarrollo y la industrialización del país. En ese sentido, dijo, desde la educación secundaria se formará en especialidades técnicas que el mundo necesita.
“Vamos a industrializar nuestra patria. Tenemos que apostar por la educación”, manifestó.
LE PUEDE INTERESAR
- Hay 83 obras paralizadas en la región La Libertad
- Madre del extitular de la Gerencia Regional de Educación demanda al Gobierno Regional de La Libertad
- Comuna de Trujillo gastó S/ 250 mil en show de cumbia
- César Sandoval: “Acuña fue el remedio contra el virus del Apra”
- Enrique Valderrama: “Acuña es el cáncer de la política”
- Falta de “estrategia” tiene a Trujillo a merced del hampa
- Estado da carta libre a la minería ilegal en Pataz
- Trujillo: Urgen S/ 300 millones para quebradas