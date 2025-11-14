La Red Asistencial La Libertad de EsSalud, a través de la Oficina de Calidad y Control Interno, ejecuta un plan anual enfocado en garantizar una atención más segura, humana y eficiente para los asegurados.

El programa involucra a las 36 IPRESS de la red y promueve acciones claves como la seguridad del paciente, la mejora continua, la auditoría médica y la acreditación de servicios, bajo una cultura de autoevaluación y trabajo en equipo.

Por su parte, la doctora Claudia Holguín Armas, gerente de EsSalud La Libertad, destacó que se han intensificado las capacitaciones descentralizadas en los hospitales Virgen de la Puerta y Víctor Lazarte Echegaray, logrando un 100 % de adherencia en la notificación de eventos adversos, un hito que consolida la transparencia y el aprendizaje institucional.

“Capacitar al personal es cuidar mejor al paciente. Cada paso hacia la calidad se traduce en una atención más humana y en mayor confianza del asegurado”, expresó.

Entre los resultados más destacados, cuatro establecimientos —Huamachuco, Santiago de Chuco, Hospital Víctor Soles García (Virú) y Hospital I Florencia de Mora— superaron el 85 % en sus procesos de autoevaluación, lo que los acerca a la acreditación externa del Ministerio de Salud.