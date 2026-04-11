Siempre esperando el último minuto. Esa es una frase que encaja perfectamente con el proceder de un sector de la población peruana que posterga y deja para el final algo que pudo hacer con antelación.

Y es que a solo horas de celebrarse las Elecciones Generales de 2026, ciudadanos trujillanos hicieron ayer una larga fila en los exteriores del local del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), situado el N°1096 de la urbanización Vista Alegre, en la avenida Víctor Larco, para recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) y así poder sufragar el domingo.

MEDIDA EXTREMA

Debido a que esta situación se repite en las otras sedes del Reniec en la región La Libertad y también en diferentes partes del país, los máximos representantes de esta entidad decidieron poner en marcha una medida extraordinaria para reducir la carga del recojo del DNI y otros trámites que los ciudadanos tienen pendientes, tales como renovaciones urgentes y rectificación de datos.

En efecto, José Terrones Arteaga, jefe del Reniec en la región La Libertad, informó que para poder atender a esta gran demanda hoy se atenderá al público en una jornada histórica, pues abrirán sus oficinas desde las 5 a.m. hasta las 11:59 p.m.

UNA SOLA VOZ

El funcionario dijo que lo mismo se hará en las sedes de la avenida Pablo Casals, en la urbanización Los Cedros, en Trujillo.

Este horario extraordinario también se aplicará hoy en el local de Reniec en las provincias de Otuzco y Santiago de Chuco.

“Hay ciudadanos que están llegando a hacer cola desde las 3 de la mañana para recoger su DNI. Por eso ya se ha convencido a varios servidores, para que puedan atender desde las 5 de la mañana. Estamos haciendo el máximo esfuerzo”, manifestó.

Terrones explicó que los ciudadanos que tiene el DNI vencido pueden sufragar este domingo sin problemas.

Aunque no precisó cuántos DNI faltan recoger en La Libertad, sí indicó que se ha llegado a entregar mil al día.