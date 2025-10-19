El Colegio de Economistas de La Libertad rindió un reconocimiento al economista Luis Muñoz Díaz, presidente del directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. (Caja Trujillo).

La distinción resalta su alta calidad como miembro de la Orden de Economistas.

Uno de los logros impulsados bajo la presidencia de Luis Muñoz Díaz ha sido la implementación de la nueva plataforma tecnológica de clase mundial, el sistema Core Bancario BANTOTAL, puesto en producción en junio del presente año.

El economista Muñoz Díaz ha sostenido que este gran avance tecnológico forma parte del proceso de transformación digital de la microfinanciera, lo que le permitirá brindar una atención más eficiente, oportuna y ágil a sus clientes, así como ofrecer nuevos productos y servicios diseñados a la medida de sus necesidades.

