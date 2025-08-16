Tras una rigurosa evaluación se realizó la elección de la letra y música de la “Marinera a la región La Libertad”, el concurso estuvo a cargo del Gobierno Regional, a través de la Casa de la Identidad, el cual viene promoviendo este certamen público del mencionado baile, que es la manifestación cultural más representativa de nuestra región.
La ganadora fue la artista Luz Violeta Iparraguirre Huertas de Mantilla, una trujillana de corazón, con gran trayectoria como compositora.
Su propuesta, elegida entre 13 participantes, rinde homenaje a la historia y cultura liberteña. Esta marinera busca fortalecer la identidad regional y se proyecta a ser parte de las actividades educativas y culturales.
“El lanzamiento oficial se realizará en las próximas semanas, con un evento lleno de música, danza y orgullo regional”, informó el gobierno regional.
