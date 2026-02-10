A pesar del estado de emergencia que rige en la provincia de Trujillo, delincuentes continúan causando zozobra en la población. La madrugada de este martes, un malhechor llegó hasta una vivienda del distrito de La Esperanza y detonó un artefacto explosivo. La víctima, que se dedica a la agricultura, reveló que desconocidos le exigen un pago extorsivo de S/ 60,000, bajo amenazas de muerte.

El atentado se registró a las 2 de la madrugada, cuando un facineroso habría llegado caminando hasta el sector 2 de Wichanzao. Luego, se acercó al inmueble de dos pisos y dejó la carga explosiva para retirarse corriendo. El estallido causó que parte de la puerta de madera terminara doblada y afectara parte de la cerámica del piso. Asimismo, el refrigerador que estaba en todo el ingreso a la casa también sufrió algunos daños. Asimismo, la onda expansiva alcanzó a cuatro predios que sufrieron las roturas de los vidrios de las ventanas.

RECIBE AMENAZAS

La agraviada, que es natural del distrito de Sayapullo (Gran Chimú), relató que hace siete días le habían dejado un sobre con dos balas, en una caja, donde le exigían el pago de 60 mil soles.

“Mis niños se han asustado y no sabíamos a dónde correr”, dijo. También señaló que no piensan pagar nada. “La semana pasada pusieron un sobre con dos balas. No le hicimos caso, porque no tenemos para darle. Me han amenazado de muerte”, remarcó.

La afectada, que viene construyendo su casa, resaltó que no presentó la denuncia ante la dependencia policial.