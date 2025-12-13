Una investigación del Centro de Aplicación UPAO Multimedios (CAUM) encendió las alertas sobre el impacto de la desinformación digital en adolescentes: el 65,1 % de los estudiantes encuestados confesó haber creído alguna vez en información que luego resultó falsa, indicó la casa de estudios superiores.

CIFRAS

La universidad trujillana señaló que el dato surge de una investigación exploratoria que se aplicó, por conveniencia, a 318 escolares de quinto grado de secundaria de cuatro instituciones educativas de La Libertad, participantes del taller interactivo “Redes en tu vida: ¿todo es verdad?”, desarrollado por la UPAO con enfoque entre pares.

“Previo al taller, los estudiantes respondieron un cuestionario anónimo que permitió trazar un mapa de actitudes: el 34.3 % dijo que comparte contenidos sin verificar; el 64.2 % ha visto retos virales peligrosos y el 27 % admite haber reenviado algo que después supo que era falso”, precisó.

Agregó que, en paralelo, “se halló una brecha entre la autopercepción y la conducta real: aunque el 65.7 % dice que ‘nunca’ o ‘casi nunca’ comparte sin verificar, más de la mitad ha sido víctima de engaños”.

“Esta contradicción refleja un fenómeno conocido como ‘sesgo de deseabilidad social’, donde los encuestados tienden a responder lo que creen correcto, más que lo que realmente hacen”, aseveró.

La muestra, no probabilística y de tipo intencional, estuvo compuesta por 156 mujeres (49,1 %) y 162 varones (50,9 %), de los colegios Claretiano (85), La Asunción (60), Brüning (60) y Casa Grande (113).

Según la referida universidad, esta diversidad le permitió “captar tendencias de una generación hiperconectada que decide cada vez más con base en lo que ve, escucha o reacciona en línea”.