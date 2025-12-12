Entre enero y setiembre de este año, el aeropuerto de Huanchaco CAP Carlos Martínez de Pinillos registró 709,405 movilizaciones, una caída del 6.8% respecto al mismo periodo de 2024, según información de Corpac consignada por ComexPerú.

VER MÁS: Fotopapeletas comenzarán a aplicarse pronto en Trujillo

Solo en setiembre, según el mismo gremio empresarial, en esta región se movilizaron 73,032 pasajeros por vía aérea, un retroceso del 16.4% frente al mismo mes de hace un año.

En cuanto a los aeropuertos regionales con mayor movilización de pasajeros al cierre del tercer trimestre, La Libertad fue superada por Cusco —con 3.6 millones de movilizaciones—, Arequipa (1.8 millones) Piura (983,709), San Martín (893,559), Loreto (795,285) y Lambayeque (733,579).

En los primeros nueve meses del año, los aeropuertos del Perú movilizaron a 33.3 millones de pasajeros, un crecimiento del 6.7% respecto al mismo periodo de 2024, precisó también Corpac.

De este total, 20.5 millones de movilizaciones, equivalente al 61.5%, se hicieron a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (entre el antiguo y el nuevo terminal).