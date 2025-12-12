Entre enero y setiembre de este año, el aeropuerto de Huanchaco CAP Carlos Martínez de Pinillos registró 709,405 movilizaciones, una caída del 6.8% respecto al mismo periodo de 2024, según información de Corpac consignada por ComexPerú.
Solo en setiembre, según el mismo gremio empresarial, en esta región se movilizaron 73,032 pasajeros por vía aérea, un retroceso del 16.4% frente al mismo mes de hace un año.
En cuanto a los aeropuertos regionales con mayor movilización de pasajeros al cierre del tercer trimestre, La Libertad fue superada por Cusco —con 3.6 millones de movilizaciones—, Arequipa (1.8 millones) Piura (983,709), San Martín (893,559), Loreto (795,285) y Lambayeque (733,579).
En los primeros nueve meses del año, los aeropuertos del Perú movilizaron a 33.3 millones de pasajeros, un crecimiento del 6.7% respecto al mismo periodo de 2024, precisó también Corpac.
De este total, 20.5 millones de movilizaciones, equivalente al 61.5%, se hicieron a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (entre el antiguo y el nuevo terminal).
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Vehículos de los bomberos no tienen ni placas
- La Libertad: Advierten que ampliar el Reinfo generará violencia
- La Libertad: Millonaria obra vial de Huanchaco ya presenta rajaduras
- La Libertad: Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Morillo
- Servidores del Gobierno Regional La Libertad manipularon millonario contrato
- Noa Díaz, dirigente del Sitrell: “Entregar mobiliario usado es algo que siempre hacen”
- Trujillo: Estudiaron en el piso porque les quitaron mobiliario
- Colegios profesionales revisarán expedientes técnicos del Gobierno Regional de La Libertad
- Trujillo: Plantean multar a vecinos que dañan contenedores