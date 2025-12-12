El proyecto de implementación de fotopapeletas de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) se encuentra en su fase final, indicó el alcalde de la ciudad, Mario Reyna Rodríguez.

La autoridad edil explicó que se viene coordinando con la Policía Nacional del Perú (PNP) para oficializar el aplicativo que se empleará; sin embargo, la idea es también comenzar a aplicarlo mediante las denuncias ciudadanas e imponer las infracciones a través de medios electrónicos.

Las fotopapeletas se aplicarán con la ayuda de un software que permita captar las tomas fotográficas desde la central de monitoreo de cámaras de videovigilancia.

“El aplicativo está listo y se hacen los ajustes finales para finiquitar todo lo que sea necesario para cumplir con el marco normativo del inicio del procedimiento sancionador”, dijo el burgomaestre.