Las fiestas navideñas no solo generan el dinamismo de la economía debido al incremento del comercio, sino que también trae consigo el aumento de la basura en los grandes mercados, centros comerciales y viviendas, por eso el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) ha puesto en marcha un plan de contingencia que prolongará hasta la primera semana de enero de 2026.

Según explicó Charles Paredes Mendoza, secretario general del Sindicato de trabajadores del Segat, en estos días el incremento de los residuos sólidos en la ciudad va de 450 toneladas diarias a 900 toneladas.

COMPROMISO

El dirigente comentó que hay el compromiso de 450 trabajadores que saldrán a diario a las calles para tratar de mantenerla limpia. “Nosotros no podemos parar. Tal vez los parques y jardines pueden dejar de regarse un día o dos, pero la basura tiene que recogerse todos los días de forma ininterrumpida”, enfatizó.

En ese sentido, precisó que 25 camiones compactadores saldrán a recoger la basura en tres turnos y adicionalmente harán un “repaso”, para evitar que los residuos permanezcan acumulados en las calles o los contenedores.

“También hay personal retén, para reemplazar a alguien que presente alguna dificultad o ante cualquier contratiempo”, añadió el dirigente.

PEDIDO

Charles Paredes informó que por norma cada mercado que genere más de 250 kilos de basura diariamente está en la obligación de contratar a una entidad privada para que recoja esos residuos o de lo contrario puede firmar un convenio con el Segat, para que sea este Organismo Público Descentralizado (OPD), el que cumpla con esa función.

“Acá hay que explicar que el convenio que se firma con los dirigentes o propietarios de los mercados no es por un intercambio económico, sino, por ejemplo, se nos puede entregar equipos de protección personal, comprar alguna pieza para los compactadores o ellos (comerciantes) contratar vigilantes para que evitar que malos vecinos utilicen algunos puntos del centro de abastos como botaderos”, mencionó.

CONDOMINIOS

De la misma manera se dirigió a los vecinos que viven en condominios a comprar sus propios contenedores y arrojar su basura en un punto coordinado previamente con el Segat. “Lo que sucede es que ahora en Trujillo donde antes había una casa hoy se ha levantado un condominio donde viven 40 familias”, detalló.