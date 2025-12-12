El gerente de Administración de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, José Cosavalente Vidarte, informó ayer que de los 26 mil contribuyentes que hay en el distrito, un total de 18 mil no pagan sus tributos y son considerados morosos.

El funcionario dijo que para que los vecinos salgan de esa condición se ha lanzado una campaña de descuentos y exoneraciones de intereses por Navidad.

Los contribuyentes que tienen deudas podrán acceder a los beneficios solo hasta el 31 de diciembre.

Asimismo, dijo que esta campaña va permitir reducir la cartera morosa y poder brindar mejores servicios para tener operativos los vehículos limpieza pública y seguridad ciudadana en su trabajo diario por todos los sectores, así como mantener en buen estado las áreas verdes en los parques y jardines.