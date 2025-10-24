El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició los trabajos de enrocado en el sector Las Delicias-Taquila, en el distrito de Moche, una intervención clave que busca proteger el borde costero y recuperar progresivamente esta playa tradicional del norte peruano.
El proyecto, ejecutado por el Frente de Reposición del Borde Costero y liderado por la arquitecta Karla Otiniano, forma parte de los esfuerzos del MTC por mitigar los efectos de la erosión marina y garantizar la seguridad de las comunidades costeras.
“Taquila ya no es ese rincón olvidado. Hoy es una playa con futuro, con vida, con sueños que empiezan a cumplirse”, señaló Otiniano, destacando la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y la población local.
El enrocado permitirá reforzar la defensa del litoral ante el impacto de las marejadas y preservar la infraestructura turística y residencial del sector. Además, representa una oportunidad para revitalizar la actividad económica y turística en la zona.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Partidos inscriben a sus precandidatos a senadores y diputados
- La Libertad tiene cuatro candidatos presidenciales
- Congreso citará a funcionarios por empresas “cascarón”
- Gobierno Regional de La Libertad: empresas “cascarón” ganan millonarias obras
- La Libertad: “Renuncia de César Acuña a la Región es un acto de traición”, sostuvo Virgilio Acuña
- La Libertad: Hay proyectos pendientes en la gestión de César Acuña
- La Libertad: Compras directas y publicidad “como cancha”
- Consideran que no hay garantía de cambio con José Jerí
- Jurado Electoral Especial de Trujillo investiga 140 infracciones a publicidad estatal