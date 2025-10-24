El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició los trabajos de enrocado en el sector Las Delicias-Taquila, en el distrito de Moche, una intervención clave que busca proteger el borde costero y recuperar progresivamente esta playa tradicional del norte peruano.

El proyecto, ejecutado por el Frente de Reposición del Borde Costero y liderado por la arquitecta Karla Otiniano, forma parte de los esfuerzos del MTC por mitigar los efectos de la erosión marina y garantizar la seguridad de las comunidades costeras.

“Taquila ya no es ese rincón olvidado. Hoy es una playa con futuro, con vida, con sueños que empiezan a cumplirse”, señaló Otiniano, destacando la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y la población local.

El enrocado permitirá reforzar la defensa del litoral ante el impacto de las marejadas y preservar la infraestructura turística y residencial del sector. Además, representa una oportunidad para revitalizar la actividad económica y turística en la zona.