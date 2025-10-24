El Proyecto Quebradas San Idelfonso y San Carlos anunció que el I Concurso Escolar de Cuentos “Reescribiendo el Río Moche” entró en su etapa decisiva. El certamen, que se lanzó oficialmente en julio de este año en alianza con la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad y la Gerencia Regional de Educación, se alista para dar a conocer a sus ganadores.

El concurso convocó a escolares de tercero, cuarto y quinto de secundaria de la provincia de Trujillo, principalmente de los distritos de Moche, Laredo, El Porvenir y Víctor Larco Herrera, y fue concebido con el objetivo de revalorar la importancia del río Moche como un espacio natural, lleno de historia y cultura para los trujillanos.

Con este objetivo claro, se inició la etapa de difusión en los colegios, logrando recepcionar más de 250 trabajos, los cuales se enfocaron en la temática del cuidado medioambiental del río Moche, así como en su revalorización.

Posteriormente, el jurado calificador, conformado por los escritores Luis Cabrera Vigo y Luciana Gonzales Saavedra, y por la especialista del área de Comunicaciones, Susy Tacanga Montes, tuvo la difícil misión de revisar los trabajos, pasando a la etapa final los 19 mejores.

“Hemos sido testigos de un talento juvenil excepcional. Las historias finalistas demuestran que los escolares de Trujillo han sabido trascender la simple descripción, para dotar al río de una voz, de sentimientos y de una rica identidad local, demostrando gran creatividad”, señaló Cabrera Vigo.

Asimismo, se anunció que en noviembre se dará a conocer a los ganadores.

Los cuentos que más destacaron e impactaron a los jurados fueron:

“El agua que recuerda” (Ai Apaec).

“El eco del río Moche” (María Negrón Ugarte).

“Cuando el río me habló en sueños” (American School).

“Lo que vimos desde el puente” (San Vicente de Paúl).

“La Corriente del Corazón Moche” y “El lamento del viejo Atilio” (Marcial Acharán).

“El río solidario” (Miguel Grau Salaverry).

“Las lágrimas del río Moche que soñaba con volver” (Liceo Trujillo).

“Mi río Moche” y “Miserable Intento” (La Asunción).

“La señal del Río Moche” (César Vallejo).

“La leyenda del río Moche: Un amor eterno” (José Eulogio Garrido).

“El río y sus recuerdos” (CECAT Marcial Acharán).

“El llamado de la conciencia” (Ramiro Ñique).

“Oshani y el Corazón del Río” (Horacio Zevallos).

“Diego y el Secreto del Agua”, “El Río que nos Queda de Recuerdo”, “El Lamento Del Río Moche” y “El Guardián del Río Moche” (Santa Rosa).