Luego del atentado registrado durante la madrugada en una discoteca de la ciudad de Trujillo, el Seguro Social de Salud dispuso acciones de apoyo para la atención de las personas afectadas. La Red Asistencial La Libertad informó que se adoptaron medidas inmediatas ante la emergencia.

Como parte de la respuesta, EsSalud envió 15 unidades de sangre al Hospital Regional de Trujillo, establecimiento donde son atendidos los heridos de mayor gravedad producto del ataque ocurrido en la ciudad.

La institución también activó el estado de alerta en su red de hospitales de Nivel III con el fin de asegurar la disponibilidad de personal médico especializado, insumos y camas en unidades de cuidados críticos ante posibles requerimientos adicionales.

A través de un comunicado, la entidad expresó su rechazo a lo ocurrido y reiteró su disposición de colaborar con la atención de la emergencia.