Los familiares de Joel López López, de 32 años, quien perdió la vida luego que la motocicleta en la que se desplazaba terminaría siendo impactado por un vehículo pesado en plena carretera Panamericana Norte, a la altura del centro poblado El Milagro (Huanchaco), clamaron justicia y se pueda identificar al responsable de esta tragedia.

“Mi esposo y mi hermano salieron a trabajar (albañiles). Ellos no llegaban y salí a buscarlos. Encontré a mi esposo tirado en la pista. Pido al conductor que sea consciente y se presente”, señaló Fiorella Silvestre Solano, esposa de la víctima.

Los restos de López López fueron velados en el sector 6D de El Milagro y serán sepultados mañana (martes) en su natal Piura.

Como se conoce, en este incidente resultó herido Brayan Silvestre Solano, de 30 años, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Incentivos (UCI) del Hospital Regional Docente de Trujillo.

“Nos están pidiendo sangre, de tipo O positivo, y esperamos que nos apoyen”, indicó Yanela Peláez Rojas, esposa de Silvestre Solano.