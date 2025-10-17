Momentos de tensión se vivieron la noche del jueves en el centro poblado Víctor Raúl Haya de la Torre, en el distrito de Virú, luego que apareciera un toro en plena vía pública y atacara una mujer.
Los hechos
El incidente se registró al promediar las 7 de la noche, que de acuerdo a algunos testigos, apareció el animal corriendo y de forma descontrolada por el sector Los Ángeles.
Una mujer de iniciales D. B. C. R. resultó herida tras ser alcanzada por el toro y terminó con varias heridas.
El personal de Seguridad Ciudadana de Virú fue alertado del incidente y llegaron hasta el lugar para auxiliar a la agraviada. La mujer fue llevada hasta el hospital de la localidad para que reciba la atención médica correspondiente.
Los moradores indicaron que el toro era transportado en un vehículo que se dirigía hacia la ciudad de Lima, pero terminó escapándose y generó alarma en la jurisdicción.
