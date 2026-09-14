La criminalidad organizada continúa ganando terreno en la región La Libertad. Según el último reporte emitido por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, la región de La Libertad registra 211 denuncias por secuestro entre enero y julio de este año.

Esta alarmante cifra sitúa a este departamento en el cuarto lugar a nivel nacional con mayor incidencia en este tipo de delitos.

PREOCUPANTE

A nivel nacional, se contabilizan 2,999 denuncias por secuestro, es decir, en promedio, se registran 14 casos al día. Dentro de este ranking de inseguridad, La Libertad comparte los primeros puestos junto a las regiones de Lima (851 casos), Arequipa (373) y Junín (232).

En esta región, las bandas delictivas operarían bajo dos modalidades: el secuestro de alta violencia y el secuestro express.

El secuestro de alta violencia está dirigido de manera selectiva hacia objetivos económicos de gran escala, siendo el sector de la minería formal e ilegal uno de los más golpeados.

Según la Policía, esta modalidad se caracteriza por una meticulosa planificación previa, el uso de armamento de guerra y la interceptación de las víctimas mediante falsos operativos policiales en plena vía pública, tal como ocurrió en el emblemático caso del empresario minero Jenss Lara, secuestrado en Trujillo el pasado 30 de agosto.

En casos como estos, las víctimas son encerradas en zonas ocultas mientras los criminales exigen fuertes sumas de dinero a sus familiares. En Trujillo, la organización criminal “Los Pulpos” es sindicada como la principal responsable de este delito, llegando a ejercer tortura física o mutilación de extremidades para exigir rescates millonarios.

Por otro lado, el secuestro express —o al paso— se ha convertido en la modalidad más frecuente debido a su rapidez y bajo costo operativo para los delincuentes. Consiste en la retención corta de una persona, que dura apenas unas horas, con el fin inmediato de vaciar sus fondos bancarios.

Las modalidades más recurrentes en Trujillo y distritos aledaños incluyen a los falsos colectivos y taxis informales, donde cómplices armados abordan el vehículo a mitad de camino para encañonar al pasajero.

Bajo amenazas de muerte, la víctima es obligada a entregar sus tarjetas de crédito, revelar contraseñas y realizar transferencias inmediatas mediante aplicativos móviles como Yape o Plin, antes de ser abandonada en un descampado.

INSEGURIDAD

Ante la ola de violencia que sacude a la región, el Arzobispado Metropolitano de Trujillo convocó a miembros de la sociedad civil organizada para firmar un pacto ciudadano por la paz y la seguridad de esta ciudad.

Se acordó “exigir el fortalecimiento de la inteligencia policial, financiera y utilización de nuevas tecnologías para identificar las estructuras criminales, seguir la ruta del dinero y combatir eficazmente las extorsiones”.

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