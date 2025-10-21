En el marco del 36° Encuentro Empresarial del Norte, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas y la Cámara de Comercio de La Libertad, organizaron un importante taller, con la participación de presidentes y representes de las cámaras de comercio del norte, donde se abordó el rol activo de estos gremios empresariales paras promover el debate de las agendas de desarrollo regional.

El Centro Wiñaq presentó un análisis sobre la situación del país para el próximo semestre y la importancia de la participación del sector privado la construcción de propuestas orientadas al desarrollo económico y la institucionalidad democrática del país.

El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Fernando Guerra, destacó la relevancia de esta jornada de fortalecimiento gremial.

“Las cámaras de comercio no solo representan los intereses del sector empresarial, sino que también tienen un rol clave en la promoción de la democracia, el respeto a las instituciones y el desarrollo económico regional. En ese sentido, es fundamental que demos a conocer la visión de país, basada en la confianza y la colaboración entre los sectores público y privado”, expresó el titular de la CCLL.