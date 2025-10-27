La gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, anunció que los funcionarios de confianza que trabajan en el Gobierno Regional de La Libertad y pretenden postular en las elecciones del 2026 deberán presentar su carta de renuncia hasta este martes 28 de octubre, para asegurar la transparencia y el principio de neutralidad en la función pública.

“Ya di la indicación”, dijo.

Como se sabe, los gerentes de Educación, Martín Camacho, y de Desarrollo e Inclusión Social, Vanesa Blas, ya inscribieron sus candidaturas para diputados en Alianza para el Progreso (APP).

Además, se vocea que Martín Namay, gerente general de la Región, y Mirella Urrelo, titular de Transportes, encabezarían la lista al Gobierno Regional del próximo año.