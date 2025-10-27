Joana Cabrera evalúa a funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad.
La gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, anunció que los funcionarios de confianza que trabajan en el Gobierno Regional de La Libertad y pretenden postular en las elecciones del 2026 deberán presentar su carta de renuncia hasta este martes 28 de octubre, para asegurar la transparencia y el principio de neutralidad en la función pública.

“Ya di la indicación”, dijo.

Como se sabe, los gerentes de Educación, Martín Camacho, y de Desarrollo e Inclusión Social, Vanesa Blas, ya inscribieron sus candidaturas para diputados en Alianza para el Progreso (APP).

Además, se vocea que Martín Namay, gerente general de la Región, y Mirella Urrelo, titular de Transportes, encabezarían la lista al Gobierno Regional del próximo año.

