La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza Blas, exhortó a los funcionarios que tienen planes de ser candidatos en las próximas Elecciones Generales 2026, no esperar que sean cambiados, sino que ahora mismo, por criterio personal, opten por dar un paso al costado en los cargos que ocupan.

PUEDE LEER: Titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad descarta que esté descuidando su trabajo

También informó que para la primera semana de noviembre (martes 4) ha sido citada al pleno del Consejo la gobernadora, Joana Cabrera Pimentel, y el vicegobernador, Ever Cadenillas Coronel. Ambas autoridades, junto a los gerentes, tendrán que explicar el plan de trabajo para lo que queda de este año y lo que se tiene planeado para el 2026.

EN LA MIRA

Lorena Carranza dijo que el primer funcionario que tendría que irse es el titular de la Gerencia Regional de Educación La Libertad (Grell), Martín Camacho Paz, pues su trabajo no tiene concordancia entre la realidad y lo que se informa en redes sociales.

“También hemos pedido el cambio de la gerente de Transportes y Comunicaciones (Mirella Urrelo Seijas), pues en una exposición ante el pleno del Consejo su personal mencionó que se ha devuelto casi S/5 millones al Estado, cuando nuestras vías departamentales son las peores. No hay un trabajo técnico”, agregó.

NI UN DÍA MÁS

Debido a que se ha voceado que hay varios gerentes regionales que tienen planes para postular en los comicios de 2026, Lorena Carranza les recomendó no esperar que la gobernadora les redacte y entregue su resolución dando por concluidos sus servicios, sino que ellos mismos opten por dar un paso al costado.

“Yo creo que es algo inherente a uno mismo. Si ellos (gerentes) consideran que ya tienen que hacer campaña para postular a otros cargos públicos, entonces deben dar un paso al costado, porque no es correcto que aún recibiendo un pago por parte del Estado estén haciendo campaña”, recalcó.

En este punto es importante mencionar que los consejeros Robert De La Cruz (Trujillo) y Edy Camacho (Virú) han pedido a la gobernadora Joana Cabrera oxigenar la gestión y hacer cambios en varias gerencias.

Por ejemplo, se ha pedido que le retiren la confianza a los gerentes Martín Camacho (educación), Aníbal Morillo (salud), Frank Sánchez (Ambiente), Vanesa Blas (Desarrollo e Inclusión Social. Varios de ellos tienen planes para ser candidatos en las próximas elecciones.