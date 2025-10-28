La gobernadora regional de La Libertad y nueva presidenta del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), Joana Cabrera Pimentel, dispuso formalizar de inmediato el pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio del Interior para que los 250 policías egresados de la Escuela de Suboficiales de la PNP de Moche permanezcan en la región y refuercen la lucha contra la delincuencia.

Cabrera sostuvo que el Gobierno Regional de La Libertad formula este pedido considerando la urgente necesidad de contar con un mayor número de efectivos policiales, debido a que La Libertad es la segunda región más poblada del país y requiere incrementar su dotación para reducir la brecha de seguridad ciudadana.

Cabrera Pimentel anunció que ha dispuesto la adquisición de más drones y el mapeo inmediato de las comisarías, con el fin de iniciar un nuevo proyecto tipo IOARR que permita dotar de unidades móviles a las dependencias policiales que aún no cuentan con ellas.

En beneficio de las rondas campesinas, la gobernadora regional informó que, en un plazo máximo de 34 días, la empresa encargada de la compra de 35 mil chalecos deberá entregarlos para su distribución en las 12 provincias de la región.

Asimismo, anunció que el 11 de noviembre se otorgará la buena pro de la licitación para la compra de 11 camionetas, que serán entregadas a diversas municipalidades para que las cedan en uso a las rondas campesinas en su lucha contra la inseguridad.