Con la finalidad de que inviertan en la mejora de servicios públicos y empiecen a brindar calidad de vida a sus habitantes, el Gobierno Regional (GORE) La Libertad transfirió casi S/ 7 millones a 127 municipalidades de centros poblados de las 12 provincias.

La gobernadora regional Joana Cabrera Pimentel hizo entrega de cheques simbólicos a los alcaldes de estas localidades en una ceremonia que se realizó en el centro poblado de Víctor Raúl, en el distrito de Huanchaco.

La autoridad política resaltó el hecho de que el GORE La Libertad sea el primero a nivel nacional en transferir recursos para los centros poblados. Explicó que fue el Consejo Regional la entidad que aprobó la transferencia de recursos bajo criterios técnicos que garantizan una distribución equitativa, priorizando a las municipalidades que han ejecutado correctamente los recursos asignados en el 2025.

En otro momento, precisó que en tres años de gestión el Gobierno Regional de La Libertad ha transferido más de S/ 453 millones a 67 municipalidades, entre provinciales y distritales.