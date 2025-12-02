Evento pondrá a 45 músicos en escena en la Casa de la Identidad Regional. CEPROCUT invita a los trujillanos a participar de este espectáculo.
CEPROCUT cierra su Programa Cultural 2025 con un concierto imperdible a cargo de la Orquesta Andina Juvenil, este jueves 4 de diciembre a las 7:00 p.m., en la Casa de la Identidad Regional. Será una noche especial dedicada a fortalecer nuestra identidad cultural y a celebrar el talento de nuestros jóvenes músicos.

Espectáculo. En esta ocasión, el escenario reunirá a 23 talentosos adolescentes y jóvenes integrantes de la Orquesta Andina Juvenil, junto a 22 músicos invitados, exintegrantes de la misma agrupación, provenientes de Simbal, Poroto, Laredo, Moche, La Esperanza, El Porvenir y Trujillo.

La Orquesta Andina Juvenil nació el 2005 como parte del proyecto “Jóvenes construyendo su desarrollo y el de su comunidad”, impulsado por CEPROCUT en el Valle Santa Catalina. Desde entonces, ha llevado su arte a escenarios de Cusco, Lima, Piura, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote y Trujillo, bajo la dirección del reconocido maestro Julio Culquichicón.

El público disfrutará de un programa variado y emocionante, con obras emblemáticas como El cóndor pasa, El mercado Testaccio, La pampa y la puna, El choclo, Vaso de cristal, Balsero del Titicaca, Wawitay, Yamor, La fiesta de la tirana, Alma corazón y vida, Nadie camina por la vida y un vibrante mix de huaynos. Una propuesta que celebra la riqueza y diversidad de nuestra cultura peruana.

La presidenta de CEPROCUT, Maruja Alemán, destacó que este proyecto continuará porque ha transformado vidas y brindó a jóvenes nuevas perspectivas y esperanza para construir un futuro mejor. Asimismo, invitó a toda la comunidad trujillana a asistir y apoyar este importante concierto, donde más de 40 músicos demostrarán su talento con instrumentos como guitarras, charangos, quenas, saxos, violines, zampoñas, mandolinas, flauta traversa, bombo, tarola, cajón, entre otros.

