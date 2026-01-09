El exconsejero regional por Ascope Greco Quiroz Díaz solicitó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 excluir al aspirante a la primera vicepresidencia por el partido político Un Camino Diferente, Arturo Fernández Bazán, por no haber consignado en su hija de vida tener una condena efectiva por el delito de difamación agravada.

“Cumplí con solicitar al JNE saque de carrera electoral a quien tiene sentencia por delito doloso; no me amilanan sus agravios. La Constitución dice que están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaigan una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”, expresó Quiroz, también abogado.

Quiroz Díaz compartió en sus redes sociales cuando ingresó el documento ante el JEE de Lima Centro 1.