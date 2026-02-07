Preocupa. La Contraloría ha puesto en evidencia una situación alarmante en el Hospital Belén de Trujillo. Las salas quirúrgicas B y C permanecen inoperativas desde el 10 de enero, lo que ocasionó que entre 10 a 13 operaciones electivas se dejaran de atender por día.

Según el órgano de control, el nuevo centro quirúrgico del referido nosocomio no garantiza la continuidad operativa de sus instalaciones, pues presenta deficiencias ocasionadas tras las lluvias registradas en enero del año en curso. Esto, a pesar de que la obra de mejora e implementación de dicha área fue entregada en mayo del año pasado.

SIN PROTECCIÓN

El equipo técnico de la Contraloría verificó que el contratista retiró parte de un muro bajo ubicado en la azotea que cumplía la función de barrera protectora. Esta situación permitió el desborde del agua de lluvia hacia el área donde se encuentran los equipos de aire acondicionado, así como filtraciones hacia los pisos inferiores donde se ubican el cuarto de máquinas (tercer piso) y las nuevas salas de operaciones (segundo piso).

En el Informe de Visita de Control N° 01-2026-OCI/0640-VC, que evalúa el periodo comprendido entre el 19 y 23 de enero de 2026, se señala que el expediente técnico para la remodelación del centro quirúrgico del Hospital Belén prevé la existencia del referido muro bajo que ya estaba construido en la azotea, por ello el contratista no debió destruirlo durante la ejecución de los trabajos o en su defecto debió reponer lo dañado.

Lida Távara Valladolid, presidenta del Cuerpo Médico del Hospital Belén, ya había informado que la junta directiva de esta asociación de profesionales acordó no aceptar cirugías electivas (programadas con antelación) y solo se intervendrían en casos de emergencia.

Desde el Gobierno Regional de La Libertad anunciaron ayer que la gerenta regional de Salud, Cyntia Quesquén, ofrecería una rueda de prensa para ahondar sobre el tema, pero eso no se realizó.