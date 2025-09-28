Se inició la construcción del puente Machacala Baja, ubicado en el distrito de Carabamba (Julcán), que facilitará la comercialización de la producción agropecuaria de la zona, al garantizar una mejor accesibilidad vial y tránsito más seguro para la población de varios caseríos.

Este nuevo proyecto municipal es posible gracias a las gestiones realizadas por el alcalde de Carabamba, Percy Blas Benites, en Provías y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para reemplazar el antiguo y deteriorado puente de madera que había en el lugar, el que estaba a punto de colapsar.

“La nueva y moderna estructura vial permitirá una mejor conectividad a varios cientos de pobladores de la zona”, manifestó Blas Benites.

El puente vehicular tipo losa tendrá 7.00 metros de longitud por 4.20m de ancho de carril y veredas de 1.2m a cada lado, con una luz de 7.00 metros; contará con una superestructura de concreto armado y fortalecerá la comunicación entre las comunidades del sector, contribuyendo al desarrollo de Carabamba.

Tiene una inversión de S/ 910.817.00 y sirve de nexo para intercomunicar a los pobladores de Carabamba capital con Machacala, el caserío de San Vibiano y parte de Santa Cruz, generando oportunidades de desarrollo al facilitar sacar su producción agropecuaria para su comercialización.