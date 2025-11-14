La Libertad inició de manera oficial la búsqueda de sus nuevas representantes para los certámenes Miss Perú y Miss La Pre La Libertad, concursos que celebran la elegancia, el talento y el empoderamiento de la mujer liberteña.
Ambos eventos cuentan con el respaldo de la Organización Miss Perú, liderada a nivel nacional por Jéssica Newton, y con la dirección regional de Magaly Venegas.
REQUISITOS
“Buscamos a dos reinas que reflejen la fuerza, la seguridad y el espíritu transformador de las mujeres liberteñas. Este certamen no solo celebra la belleza, sino también la capacidad de empoderar a otras mujeres y de ser agentes de cambio en la sociedad”, destacó Venegas.
El casting para el Miss Perú La Libertad está abierto para mujeres de 19 años a más. Para el Miss Perú La Pre La Libertad, la edad es de 13 a 19 años.
