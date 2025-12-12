La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, a través de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED), organizó una visita guiada al Museo de la Dama de Cao que se sitúa en el distrito de Magdalena de Cao, con el objetivo de brindar un espacio de recreación y aprendizaje a las personas inscritas al Programa.

La visita permitió a los participantes conocer la rica historia y cultura de la región, a través de las exposiciones y piezas arqueológicas que se encuentran en el museo. El recorrido fue guiado por personal especializado, quienes compartieron interesantes datos y anécdotas sobre la Dama de Cao y su legado.

El responsable de OMAPED, Rafael Magán, expresó su agradecimiento a la dirección del Museo de la Dama de Cao por la oportunidad de compartir este momento cultural con las personas inscritas al Programa. “Es importante brindar oportunidades de inclusión y acceso a la cultura a las personas con discapacidad, y este tipo de actividades nos permite lograrlo”, afirmó.

Cabe mencionar que la Fundación Wiese apoyó con la movilidad para trasladar a más de 80 personas beneficiarias al programa.