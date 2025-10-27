En cumplimiento de las disposiciones municipales y con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad vial en la ciudad, la Subgerencia de Fiscalización de Transporte y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Trujillo realizó un operativo de control a los vehículos menores, tipo mototaxi, que circulaban indebidamente en diversas calles del distrito de Trujillo.

Durante la intervención, el personal de fiscalización impuso papeletas de infracción MT-01 y MT-02, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal N.º 018-2019-MPT, norma que prohíbe la circulación y operación de mototaxis destinados al transporte público de pasajeros en todas las vías del distrito de Trujillo.

El operativo tuvo como finalidad hacer cumplir las disposiciones municipales y reducir los riesgos de accidentes de tránsito y la congestión vehicular ocasionada por este tipo de unidades, que no cuentan con las condiciones técnicas ni de seguridad necesarias para transitar por vías urbanas de alto flujo.

“Nuestra labor es proteger la integridad de los peatones y conductores, además de asegurar que las vías se utilicen conforme a la normativa. Los mototaxis no están autorizados a circular en el distrito de Trujillo, y quienes infrinjan esta disposición serán sancionados de acuerdo con la ley”, indicó el subgerente Vicente Casanova.

Casanova precisó que las labores de fiscalización se desarrollan de manera permanente, con el apoyo de las cámaras de videovigilancia de la Central de Monitoreo de Trujillo.

“Estas cámaras permiten ampliar el radio de control y detectar con mayor rapidez la presencia de mototaxis que circulan desacatando la norma edil. Cuando se detecta a través de las imágenes, a los vehículos menores circulando en zonas prohibidas, se da la alerta inmediata a los inspectores motorizados en campo, quienes acuden al lugar para realizar la intervención correspondiente, de esta manera, optimizamos recursos y fortalecemos la fiscalización en beneficio del orden y la seguridad vial”, señaló.