Las cámaras de seguridad captaron la noche del último miércoles cuando un joven llegó hasta una vivienda de la urbanización Natasha Alta, en Trujillo, para incendiar una motocicleta que se encontraba estacionada en exteriores de una vivienda.

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El incidente se registró la noche del último miércoles. De acuerdo a las imágenes, se aprecia que llega un sospechoso y se acerca hasta el vehículo menor, le rocía combustible y le prende fuego. Luego, se retira rápidamente y se escucha un fuerte sonido. Vecinos y el dueño de la moto lineal intentaron apagar las llamas de fuego.

La víctima, quien radica en Huánuco y llegó de vacaciones a Trujillo, solicitó el apoyo de la ciudadanía para poder identificar al responsable. Además, ya puso la denuncia en la comisaría El Alambre.