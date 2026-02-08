El Gobierno Regional de La Libertad ayudará a la limpieza de 113 km de canales del valle de Virú a fin de facilitar el riego de más campos de cultivo y aprovechar el agua en el marco de la cuarta etapa de Chavimochic. Esto favorecerá a 2,300 agricultores.

Así lo confirmó la gobernadora regional Joana Cabrera, quien estuvo acompañada de la directiva de la Junta de Usuarios de Agua del Sector Hidráulico Menor Virú, a quien hizo entrega en cesión en uso de una excavadora brazo largo para cumplir con la meta mencionada, luego de inspeccionar la situación de los drenes del sector El Carmelo.

“Este beneficio se da luego de haber suscrito un convenio con las Juntas de Usuarios de las zonas de competencia de Chavimochic, buscando ayudarles con lo que más necesitan. El agua es vida y básica para sostener a la agricultura. Su sacrificio ayuda a la alimentación de mucha gente. Por ellos es que estamos trabajando con mucha dedicación”, dijo.

DESCOLMATAR

La maquinaria otorgada fue comprada por el Proyecto Especial Chavimochic (PECh) y valorizada en 2 millones de soles. De acuerdo al gerente Jhon Cabrera, en el sector El Carmelo, este año, se trabajó en la descolmatación de 6 km de canales.

La junta de usuarios y el alcalde de Virú, Javier Mendoza, consideraron que la presencia y apoyo de la autoridad regional es trascendente y bien acogida por 2,300 agricultores que se beneficiarán con el mejor uso del agua.

Aparte, en respuesta a la consulta de la población por sus caminos, la gobernadora aseguró que el pool de maquinaria entregado hace unos meses a la Municipalidad Provincial de Virú, seguirá trabajando en el mejoramiento de carreteras de centros poblados, y dispuso el abastecimiento permanente de combustible para ampliar ese tipo de apoyo.

En la zona alta del Sifón de Virú, a petición de los agricultores de los sectores San Ildefonso, San Francisco, El Alto y Los Calatos, Joana Cabrera se comprometió a realizar el perfil para una obra definitiva de línea de conducción del sifón hacia las mencionadas localidades.