Por sexta vez consecutiva el Gobierno Regional (GORE) La Libertad pondrá en marcha el sábado 31 de octubre una jornada de limpieza en la quebrada San Ildefonso, a la altura de la avenida Hipólito Unanue, donde personas inescrupulosas han arrojado desmonte y basura.

En esta actividad, que se prolongará hasta el domingo 1 de noviembre, también participarán las municipalidades de Alto Trujillo y El Porvenir. Ever Cadenillas Coronel, gobernador encargado, dijo que esta vez será la autoridad edil la responsable de vigilar que no se vuelva a ensuciar este sector, pues representa un riesgo ante posibles lluvias de gran intensidad.

OPERATIVAS

La gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Mirella Urrelo Seijas, manifestó que se desplegará maquinaria pesada para retirar basura, desmonte y otros materiales que posiblmente serían arrastrados hacia la ciudad durante las lluvias. Esto es grave, pues pueden generar problemas de salubridad para los vecinos.“La Gerencia de Transportes va a aportar con maquinaria para esta jornada de limpieza en la quebrada, porque la población bota muchos desechos, residuos sólidos y desmonte. Si vienen las lluvias todo eso llegará a la ciudad y se convertirá en un foco infeccioso”, recalcó.

EN EL ANDE

La funcionaria dijo que en paralelo se ha desplazado maquinaria hacia diferentes provincias de la sierra liberteña, donde se han identificado carreteras que necesitan mantenimiento para evitar mayores dificultades durante la temporada de lluvias.Actualmente, los trabajos se concentran en cuatro vías departamentales: LI-106, LI-115, LI-118 y LI-111, en zonas como Usquil, Gran Chimú, Huaranchal y Sinsicap.

Estas labores buscan mantener las carreteras transitables, especialmente en localidades donde las precipitaciones pueden ocasionar derrumbes, deterioro de las vías e interrupciones.

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