Madre e hija perdieron la vida tras ser arrastras por las aguas del río Mishollo, en el anexo de El Porvenir del distrito de Ongón, en la provincia de Pataz.

Las víctimas que han sido identificadas como Rosalvina Melgarejo Castillo (46) y Keila Jimena Castillo Melgarejo (27), quienes habían acudido el último miércoles a disfrutar de un día de campo en familia, pero terminó en tragedia.

Se conoció que Melgarejo Castillo descendió hasta la ribera del Mishollo, pero la docente se vio sorprendida por la corriente del río y ante ello, Keila Castillo trató de auxiliarla; sin embargo, no logró su objetivo.

Desde la orilla, el hijo de la profesora presenció la escena y pidió el apoyo de los pobladores.

Si bien iniciaron el rescate de la docente y su hija, sus restos mortales las encontraron a la altura del anexo de Flayertambo.