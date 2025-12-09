Asegurados accedieron a consultas en la provincia de Pacasmayo.
Un total de 3,771 atenciones médicas brindo el Hospital Perú del Seguro Social de Salud (EsSalud) en la ciudad de Pacasmayo, beneficiando a centenares de asegurados que accedieron a consultas y diagnósticos sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Así lo informó EsSalud, que destacó que estas atenciones médicas forman parte del plan de dicha institución para desembalse de citas.

Para este despliegue, que se realizó del 1 al 6 de diciembre en coordinación con la Red Asistencial La Libertad, el Hospital Perú instaló su infraestructura en el Hospital I de Pacasmayo, donde un equipo multidisciplinario atendió en diversas especialidades como medicina interna, cardiología, entre otros.

