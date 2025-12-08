El Gobierno Regional La Libertad confirmó la adjudicación de la buena pro para la ejecución de una intervención integral en nueve establecimientos de salud de la provincia de Ascope, a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

La decisión, impulsada por la gobernadora Joana Cabrera, apunta a fortalecer la gestión del primer nivel de atención, pues esta medida permitirá atender deficiencias estructurales y funcionales acumuladas durante años, garantizando un proceso de mejora sostenida en la infraestructura sanitaria.

Un análisis técnico elaborado por la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, identificó carencias críticas en la conservación de activos esenciales. Entre los hallazgos más relevantes se registran deficiencias en redes eléctricas y sanitarias, desgaste avanzado de infraestructura y ausencia de rutinas de mantenimiento preventivo. Esta falta de planificación generó riesgos operativos que comprometen la calidad del servicio y la continuidad de la atención, especialmente en centros que atienden poblaciones numerosas o dispersas.

Los establecimientos beneficiados por esta adjudicación son los centros de salud de Santiago de Cao (de Categoría I-2), Paiján (I-4), Molinos de Cajanleque (I-2), Magdalena de Cao (I-2), Chocope (I-3), Chicama (I-4), Casa Grande (I-3), Alto Perú (I-3) y 3 de Octubre (I-3). En cada uno se ejecutarán trabajos orientados a la recuperación de su capacidad operativa, que incluyen intervenciones en infraestructura física, corrección de fallas en sistemas eléctricos y sanitarios, y la renovación de equipamiento.

“El Gobierno Regional La Libertad viene implementando las actividades de Operación y Mantenimiento en los establecimientos de salud con el objetivo de garantizar una óptima calidad de los servicios públicos”, indicó el gerente de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero.