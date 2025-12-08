El Gobierno Regional La Libertad confirmó la adjudicación de la buena pro para la ejecución de una intervención integral en nueve establecimientos de salud de la provincia de Ascope, a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).
La decisión, impulsada por la gobernadora Joana Cabrera, apunta a fortalecer la gestión del primer nivel de atención, pues esta medida permitirá atender deficiencias estructurales y funcionales acumuladas durante años, garantizando un proceso de mejora sostenida en la infraestructura sanitaria.
Un análisis técnico elaborado por la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, identificó carencias críticas en la conservación de activos esenciales. Entre los hallazgos más relevantes se registran deficiencias en redes eléctricas y sanitarias, desgaste avanzado de infraestructura y ausencia de rutinas de mantenimiento preventivo. Esta falta de planificación generó riesgos operativos que comprometen la calidad del servicio y la continuidad de la atención, especialmente en centros que atienden poblaciones numerosas o dispersas.
- LEER AQUÍ: César Acuña defiende préstamos millonarios a APP: “Es interés del fundador que el partido se mantenga”
Los establecimientos beneficiados por esta adjudicación son los centros de salud de Santiago de Cao (de Categoría I-2), Paiján (I-4), Molinos de Cajanleque (I-2), Magdalena de Cao (I-2), Chocope (I-3), Chicama (I-4), Casa Grande (I-3), Alto Perú (I-3) y 3 de Octubre (I-3). En cada uno se ejecutarán trabajos orientados a la recuperación de su capacidad operativa, que incluyen intervenciones en infraestructura física, corrección de fallas en sistemas eléctricos y sanitarios, y la renovación de equipamiento.
“El Gobierno Regional La Libertad viene implementando las actividades de Operación y Mantenimiento en los establecimientos de salud con el objetivo de garantizar una óptima calidad de los servicios públicos”, indicó el gerente de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Advierten que ampliar el Reinfo generará violencia
- La Libertad: Millonaria obra vial de Huanchaco ya presenta rajaduras
- La Libertad: Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Morillo
- Servidores del Gobierno Regional La Libertad manipularon millonario contrato
- Noa Díaz, dirigente del Sitrell: “Entregar mobiliario usado es algo que siempre hacen”
- Trujillo: Estudiaron en el piso porque les quitaron mobiliario
- Colegios profesionales revisarán expedientes técnicos del Gobierno Regional de La Libertad
- Trujillo: Plantean multar a vecinos que dañan contenedores