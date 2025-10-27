Durante años, Loida Bacilio Diestra, de 49 años, cargó con un peso que no se veía, pero que la estaba consumiendo por dentro. Un bulto que apareció sin aviso creció hasta deformar su abdomen, causándole dolor, dificultad para respirar y una angustia que la acompañaba cada día.

Desesperada, acudió al Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, donde los especialistas descubrieron un tumor gigante de más de 20 kilos de peso alojado en su cavidad abdominal.

Un equipo multidisciplinario de ginecólogos, anestesiólogos y enfermeras, trabajó durante 12 intensas horas para realizar una laparotomía exploratoria a fin de retirar la gigantesca masa tumoral y parte del hígado afectado. La operación fue un éxito.

“Me siento viva otra vez. Gracias a los doctores y a todos los que, al igual que yo, no se rindieron. Me devolvieron las fuerzas y la esperanza”, indicó Bacilio Diestra.