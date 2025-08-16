El alcalde del distrito de Moche, Roberto Chávez Olivos, dio a conocer el informe de paralización de los trabajos de los proyectos quebradas San Ildefonso y San Carlos a cargos de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y advirtió que pondrían en riesgo a la población.

“Esta paralización no solo afectaría el sector agrícola, sino también al sector de las viviendas que existen en los 17 kilómetros del margen del río Moche”, indicó.

También reveló que una fuerte lluvia podría hacer que el río Moche colapse debido a que no han concluido los trabajos.

“Al haber una fuerte lluvia acá en Trujillo o las lluvias que puedan venir de la parte sierra, lamentablemente, el río Moche va a colapsar. Si uno hace la visita en campo, se han creado caminos dentro del río, hay piedras afiladas en sitios que no deben estar y todavía no está hecha la defensa del río Moche. Ese paquete cinco que debería haber estado contemplado, prácticamente, desde el año pasado su trabajo y recién se han iniciado este año, ya estamos agosto, y ya tiene una paralización”, indicó.

Chávez Olivos exigió la reanudación inmediata de los trabajos para prevenir desastres y proteger a la población.

“He cursado un documento al jefe de la ANIN para solicitar la continuidad de este proyecto de las quebradas y también al gobierno regional donde se informa la paralización de los trabajos respecto al Proyecto Soluciones Integrales Quebradas San Ildefonso y San Carlos”, apuntó.