Un motociclista perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente en la carretera Santiago de Chuco-Cachicadán, en la sierra de La Libertad.
La víctima fue identificada como José Vera Esquivel, de 36 años, que es natural del distrito de Cachicadán.
Este lamentable accidente ocurrió la madrugada de este domingo 19 de octubre, cuando Vera Esquivel conducía su motocicleta y de acuerdo a las primeras investigaciones, habría perdido el control de su unidad vehicular y terminó cayendo al río Chacomas.
Los moradores de la zona se percataron que en las aguas del río flotaba el cuerpo de un hombre y dieron aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP).
La Municipalidad Distrital de Cachicadán emitió un comunicado de prensa y expresó las condolencias para los familiares de la víctima.
“Lamentamos informar el sensible fallecimiento de nuestro hermano cachicadanense, José Vera Esquivel. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos por esta irreparable pérdida”, indicaron.
