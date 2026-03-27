La avenida Manuel Seoane (tramo desde Huamán hasta la Vía de Evitamiento) del distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, fue reabierta a la población y ahora luce moderna con pavimento rígido de concreto.

No obstante, lo que más llama la atención de esta obra es que cuenta con 2 paraderos con wifi gratis, resaltó el municipio distrital.

El proyecto también contempló “veredas embloquetadas, reductores de velocidad, 80 palmeras tipo botella, iluminación LED con postes de doble brazo y 2 pantallas LED que detallan fecha, hora y clima”.

Tras la inauguración de la obra, el alcalde de Víctor Larco, Enrique León Clement, anunció la reconstrucción del estadio municipal. El escenario deportivo contará, luego de más de 50 años de olvido, con butacas individuales, tableros digitales, palcos, camerinos, sala de box, y ambientes de vóley y de karate.