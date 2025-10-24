Con la participación de 350 agentes de la diferentes Unidades de la Región Policial La Libertad se ejecutó el operativo “Amanecer Seguro”, en diferentes puntos de la provincia de Trujillo, y que tuvo como finalidad proteger a la población.
Según el reporte policial, tres personas con requisitorias fueron capturadas y puestas a disposición del Poder Judicial. Asimismo, cinco detenidos por la presunta comisión de delito de microcomercialización de drogas.
“Se ha iniciado a las 4 de la mañana. Esto lo hacemos con la finalidad de dar seguridad y protección a la población que desde muy tempranas horas se dirige a sus diferentes lugares de trabajo. Hemos focalizado nuestras operaciones en las diferentes arterias y zonas de acceso; tanto, norte, sur y este de la provincia de Trujillo”, indicó el coronel PNP Jorge Porras Aragón, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) Trujillo.
