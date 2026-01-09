Precaución. El titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), Rufino Rodríguez Román, informó ayer que ningún miembro de la plana directiva ni docente del colegio José Carlos Mariátegui, situado en el distrito de El Porvenir, es, presuntamente, víctima de extorsión.

Sin embargo, a raíz de que el último martes aparecieron stickers vinculados a la organización criminal “Los Pulpos” en el portón del centro educativo, solicitó a la Policía Nacional del Perú (PNP) no tome este caso de forma superficial y realice una investigación más profunda para esclarecer el por qué se colocaron esos adhesivos en una parte tan visible de la institución educativa.

NULA PESQUISA

El funcionario pidió esto después de enterarse de que la Policía les dijo a los directivos del colegio que como nadie es víctima de extorsión no habría razón para realizar denuncia, lo que significaría que el caso no se investigaría con más detenimiento.

“Debido a que no hay un efecto extorsivo, no se pudo realizar denuncia. No obstante, la Policía acudió y retiró los stickers (relacionados a “Los Pulpos”) y colocó los suyos. O sea, como no hay llamadas, mensajes ni manuscritos no hay forma de iniciar una investigación. Para mí eso es un problema, porque hay una desidia por parte de la autoridad”, cuestionó.

ALERTAS

Rufino Rodríguez comentó que tras lo sucedido en el José Carlos Mariátegui ha dispuesto que los 12 directores de Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) permanezcan atentos a este tipo de situaciones para que se pueda realizar una investigación y la autoridad correspondiente determine qué es lo que realmente está sucediendo.

“Es preocupante lo sucedido. De manera formal no han informado casos como estos, pero de manera informal tal vez los haya, porque no amenazan a la institución, sino al director o al profesor; sin embargo, por temor muchos de ellos no denuncian”, mencionó.